Nella conferenza per "Fondi 2030" di venerdì 26 si parlerà di Ospedale, Diritto alla Salute e servizi sanitari

Il presente ed il futuro del “San Giovanni di Dio”, ma anche i servizi offerti dal territorio, le criticità che ormai da decenni rendono incerto il destino del nosocomio fondano e della Sanità nel comprensorio saranno i principali spunti dell’incontro che Fondi Vera ha promosso per Venerdì 26 Gennaio, alle ore 19, nella Sede di Via Roma al civico 64.

Gestioni aziendali che si alternano lasciando proclami e poche certezze, amministrazioni regionali che si rimbalzano le responsabilità, rappresentanti istituzionali che non hanno praticamente mai lavorato in sinergia per il territorio. Per averne conferma basta ripercorrere la storia degli ultimi anni, in cui si è parlato a distanza di pochi mesi prima di Ospedale in perfette condizioni e poi di Ospedale in fin di vita a seconda degli equilibri di questa o quella coalizione di governo. Mentre dai Comitati il grido d’allarme non ha mai smesso di chiamare la Politica a dare risposte concrete.

"La situazione in cui versa il “San Giovanni di Dio” di Fondi, continuerà ad acutizzarsi, con un ulteriore depotenziamento complessivo i cui effetti graveranno sui Cittadini del nostro comprensorio” un virgolettato datato 2016 di cui in Conferenza sveleremo l’autore, mentre gli Atti Aziendali ASL non hanno raccolto mai posizioni contrarie o critiche. Solo il Consiglio Comunale ha provato con Delibere votate all’unanimità a sensibilizzare e chiedere rispetto per la struttura.

Con l’obiettivo di stimolare riflessioni e proposte, nella serata di Venerdì 26 Gennaio, per la quinta tappa del Progetto “Fondi 2030”, il Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera affronterà il tema Salute, con una Conferenza dal titolo “Ospedale e non solo: quali prospettive per la sanità del nostro territorio?”, che vedrà l’intervento introduttivo di Tina Di Fazio, che coordina il Gruppo di Lavoro dedicato, e sarà chiuso dal saluto del Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone.