La Scuola Giusta per il Lavoro Giusto: colloqui anche nelle sedi di Terracina e Fondi

Il C.P.I.A. 10, in persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Daniela Caianiello, partner del progetto MASTRI 4.0, promuove una sinergia tra il mondo lavorativo e la formazione scolastica. Opportunità lavorativa per giovani e adulti di costruire un futuro imparando un mestiere ed inserendosi nel mondo del lavoro, con un contratto di lavoro. A partire da questo mese presso le sedi di Formia, Terracina, Fondi e Minturno partiranno le interviste/colloqui, tali da individuare le risorse umane più idonee alle posizioni lavorative proposte dalle aziende partners, per l’inserimento nei diversi profili professionali richiesti.

La Mission è quella di portare la cultura del lavoro a scuola e viceversa, favorendo una comunicazione efficace tra questi due mondi. L’obiettivo è di offrire concrete opportunità occupazionali e la formazione di persone responsabili e coscienti della propria unicità e ricchezza in grado di inserirsi nel sistema produttivo. Gli studenti, scelti, seguiranno un iter formativo e saranno supportati fino al pieno inserimento nella realtà lavorativa di loro destinazione. Ogni mese, si concorderanno le realizzazioni di ulteriori iniziative formative tali da consentire ai partecipanti di ottenere una qualifica professionale.

Ricercare e selezionare dei profili da parte del personale docente all’interno del circuito del CPIA ed inizio del percorso già all’interno della stessa scuola. Sopperire da un lato alle maestranze qualificate e contribuire all’integrazione in Italia di rifugiati, immigrati e non solo.

Per informazioni: Prof. Cofano Francesco Sede di Terracina – Prof. Conca Isidoro Sede di Minturno - Prof. De Lucia Ludovico Sede di Formia - Prof.ssa Ciccone Maria Concetta Sede di Fondi.