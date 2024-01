Domenica 28 la 9^ edizione del "Raduno 4x4 Riviera d'Ulisse" tra Fondi e Sperlonga

Toccherà anche Fondi la 9^ edizione del Raduno 4x4 Riviera d’Ulisse. L’evento, ormai consolidatissimo tra gli amanti dei veicoli 4x4, si terrà domenica 28 gennaio con partenza alle ore 10:00 da via del Porto a Sperlonga.

Dopo un percorso di media difficoltà con tante varianti nel tratto di arenile compreso tra la Torre Truglia e Lago Lungo, le auto si sposteranno in corteo fino al Pedemontano dove la giornata proseguirà in un terreno privato presso il quale i partecipanti potranno degustare prodotti tipici locali.

Ci teniamo a precisare – spiega Claudio Capotosto, presidente dell’Associazione “Tiberius 4x4” – che siamo molto attenti all’ambiente. Puliamo l’intero percorso sia per motivi di sicurezza sia per tirare a lucido il litorale e fare in modo che l’evento possa essere un bel biglietto da visita per entrambe le città. Del resto, nei mesi invernali, è facile che le mareggiate portino a riva rifiuti e scarti anche pericolosi. Dopo l’evento, naturalmente, ripetiamo l’operazione per lasciare la spiaggia meglio di come l’abbiamo trovata. Inoltre abbiamo deciso, proprio per sensibilità ambientale, di fare pubblicità soltanto online evitando dépliant e brochure che finiscono inevitabilmente per inquinare il territorio. Un’attenzione alla natura che ci ha sempre premiato, basti pensare che in passato abbiamo esteso il percorso anche ad aree protette per esempio del Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. In un’ottica di collaborazione e sinergia tra enti e Comuni abbiamo inoltre iscritto il nostro sodalizio nel registro delle Associazioni del Comune di Fondi e chiesto il doppio patrocinio. L’invito, naturalmente, è rivolto non solo agli amanti dei veicoli 4x4 ma anche a curiosi e appassionati di motori.