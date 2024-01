Hai notizie in famiglia della Prima Guerra mondiale? Al via l’iniziativa della Pro Loco e Archivio della Memoria del ‘900

Raccogliamo insieme la memoria della Prima Guerra mondiale per onorare le vittime fondane, ben 200 giovani ventenni su una popolazione di 10.000 persone alla vigilia della guerra.

Trascorsi ormai oltre cento anni dagli eventi del Primo conflitto mondiale, soffocati i clamori della Grande guerra da nuovi dolori e distruzioni, L’Archivio della Memoria del ‘900 della Città di Fondi e l’Associazione Pro Loco Fondi desiderano onorare, pubblicamente, i giovani Fondani che furono immolati all’Amor patrio.

In Italia si contava una popolazione di 36 milioni di abitanti, 651 mila i militari caduti e 589 mila i civili morti per un totale di 1 milione e 240 mila.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini di Fondi a contattare le due associazioni per consegnare foto e lettere, raccontare aneddoti, confidare un dolore relativo ai loro cari protagonisti della Guerra 1915-1918.

Tutti i preziosi ricordi si uniranno ai documenti già in possesso dell’Archivio ricercati per consegnare alle generazioni una “memoria” che non può essere dimenticata, ma onorata.

Tutti noi vogliamo la Pace, soprattutto oggi alla luce dei tanti conflitti in atto nel mondo.

Giulia R.E. Forte - Responsabile Archivio Memoria di Fondi

Gaetano Orticelli - Presidente Associazione Pro Loco Fondi Aps.

Tel. 3297764644 (anche WhatsApp)