Il PD propone l'utilizzo dello stadio di Borgo Hermada come elisuperficie temporanea

L’episodio

Il crollo della palazzina in via Ponte di Ferro a Terracina è stata una tragedia evitata anche grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del centro 118. Le loro azioni rapide hanno scongiurato il peggio in una situazione che avrebbe potuto avere esiti drammatici. Tuttavia, è evidente che la città di Terracina soffre di una carenza di infrastrutture e servizi, come dimostra il recente episodio e molti altri occorsi negli anni passati.

Durante il soccorso per una delle vittime del crollo, è stato necessario ricorrere al trasferimento in elicottero presso un nosocomio della Capitale. La persona coinvolta è stata condotta con l’autoambulanza fino allo stadio di calcio di Fondi, distante 21 km da Terracina.

Questo fatto conferma l'urgente necessità di migliorare le infrastrutture di soccorso nella nostra città.

L’elisuperfice

In passato, dopo il comitato pro ospedale, fu l'assessore Di Girolamo e il consigliere Basile a promuovere la costruzione di una elisuperficie in città nei pressi del nosocomio cittadino, ma purtroppo i risultati non sono stati positivi, essendo stati ignorati dalla stessa maggioranza di cui facevano parte che ha approvato in Giunta il progetto per poi lasciarlo nel dimenticatoio. Per proseguire quel progetto è necessaria una variante e un iter molto lungo e farraginoso.

La nostra proposta

Nel frattempo, mentre aspettiamo che questa maggioranza esca dal suo immobilismo, proponiamo l'utilizzo dello stadio di Borgo Hermada come elisuperficie temporanea. Questo stadio ha le stesse caratteristiche dello stadio di calcio di Fondi, campo sintetico, illuminazione per il volo notturno e tutte le infrastrutture necessarie per ospitare una elisuperficie temporanea, con un ulteriore elemento positivo, la minor distanza.

Il campo di calcio di Borgo Hermada infatti dista solamente 8 km dall’ospedale di Terracina.

La mozione

Facciamo appello al sindaco e all'assessore Di Girolamo come delegato alla sanità affinché accolgano questa proposta e si attivino con tutte le procedure necessarie per metterla in atto.

Come Partito Democratico di Terracina, presenteremo ufficialmente una mozione in consiglio comunale per sensibilizzare la Giunta e gli uffici nella realizzazione di questa iniziativa.

Il Segretario PD Terracina

Pierpaolo Chiumera