Domenica 18 il gazebo di Fondi Vera sarà in Piazza Matteotti e tutti i Cittadini sono invitati a partecipare

Questo l’appello con cui Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera, annuncia una nuova tappa del tour “Tra la gente. Come sempre” del Movimento di Partecipazione Politica.

Continua, dunque, la Campagna “Tra la gente. Come sempre” di Fondi Vera, Domenica 18 Febbraio, dalle ore 10 alle ore 13, in Piazza Matteotti, ai piedi del Castello Caetani, dove posizioneremo un Gazebo ed incontreremo i Cittadini. Sarà l’occasione per lanciare il Tesseramento 2024 e proseguire la Petizione che vede il nostro Movimento impegnato per chiedere una Città più Sicura - commenta la Portavoce Valentina Tuccinardi.