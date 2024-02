Le mascherine vincitrici del concorso organizzato in occasione del Carnevale 2024

Sì è concluso con la premiazione delle mascherine più originali l'evento "la Carnevalata", organizzato dall'Associazione Filippo II con il patrocinio del Comune di Fondi e la preziosa collaborazione di altre 13 realtà del territorio.

Nella categoria bambini il primo premio è andato al Monopoli, tra i neonati il più votato è stato un mini ovetto Kinder. Ad aggiudicarsi il primo premio tra gli adulti è stato un fungo porcino mentre a salire sul primo gradino del podio nella categoria gruppi sono state le coreografiche mongolfiere dell'associazione Contrada Selvavetere.

Le classifiche complete:

È possibile rivedere il momento della premiazione sul canale YouTube del Comune di Fondi, le foto delle mascherine vincitrici sono invece state pubblicate sulla pagina Facebook dell’Ente.

Un sentito ringraziamento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – va all’Associazione Filippo II, a coloro che hanno collaborato all’organizzazione, a tutte le famiglie che si sono iscritte al concorso mettendosi in gioco e donando un momento di svago e divertimento ai propri piccoli, agli sponsor che hanno offerto i premi e a Lorenzo Nallo per la conduzione. Vedere tante persone in piazza, tra sorrisi e allegria, nonostante un rinvio per le avverse condizioni meteorologiche, è stata una grande emozione. L’auspicio è che belle giornate come quella di martedì e di domenica possano ripetersi naturalmente facendo tesoro dei piccoli errori per migliorarsi e crescere sempre più.