Miglioramenti al mercato settimanale con l'inizio dei lavori di rifacimento dei servizi igienici

Si porta a conoscenza che nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di Fondi ha dato esecuzione alla fase finale dei lavori di riqualificazione dell’area del mercato settimanale in Via Mola Santa Maria avendo effettuato una variante al progetto già finanziato dalla Regione Lazio.

In tal modo, accogliendo le richieste della nostra ANA-UGL e venendo in contro alle esigenze degli operatori e degli utenti del mercato, il Comune ha avviato i lavori di rifacimento delle due strutture che ospitano i servizi igienici, che saranno interamente sostituiti e ristrutturati.

Grazie agli interventi già realizzati - che hanno riguardato la realizzazione della illuminazione dell’area e della strada contigua di Via Mola S. Maria con lampioni a basso consumo energetico e la predisposizione degli allacci per gli operatori del settore alimentare per la conservazione dei prodotti ittici ed alimentari – l’area del mercato sta cambiando volto.

Nelle prossime settimane saranno realizzate l’insegna di ingresso al mercato e prenderà il via la campagna di promozione e marketing nell’ambito del progetto “IL MERCATO DEI BORGHI”, che prevede anche una WEB-APP per gli ambulanti con la quale potranno promuovere gli acquisti dei loro prodotti e la promozione del mercato stesso.

L’ANA-UGL provinciale di LATINA desidera ringraziare gli Assessori ai Lavori Pubblici ed alle Attività Produttive, Tonino Ciccarelli e Stefania Stravato, per aver mantenuto l’impegno alla esecuzione dei nuovi lavori di adeguamento dei servizi igienici ed altre opere al mercato settimanale.