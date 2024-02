Monte San Biagio: richiesta convocazione straordinaria consiglio comunale dei consiglieri di minoranza

I gruppi di minoranza Monte San Biagio Futura e Siamo Monte San Biagio, tramite i propri consiglieri, Guglielmo Raso, Ermanna Casale, Gianpiero Trani e Gesualdo Mirabella, comunicano di aver presentato formale richiesta di convocazione del consiglio comunale in sessione straordinaria ed urgente per votare la proposta di deliberazione qui di seguito riportata per esteso.

Monte San Biagio, 23 febbraio 2024

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Oggetto: emergenza furti in abitazione -– mozione/proposta di deliberazione ex art. 42 comma 1 TUEL, 14 N. 4 Statuto Comunale, 17 Reg. Statuo Comunale - richiesta di convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria presentata da 1/5 del Consiglieri, ai sensi degli artt. 39 comma 2 e 43 comma 1 D.lgs. 267/2000, 14 n. 4 e 19 Statuto Comunale, art. 7 n. 7 e 17 nn. 1 e 2 Regolamento Comunale I sottoscritti Guglielmo Raso, nato a Terracina il 02.03.1975, Ermanna Casale, nata a Monte San Biagio il 05.02.1960, Trani Gianpiero, nato a Terracina il 22.05.1986, nella qualità di Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “Monte San Biagio Futura” e Gesualdo Mirabella, nato a Monte San Biagio il 25.06.1952 n.q. di Consigliere Comunale e Capogruppo di “Siamo Monte San Biagio”, rappresentanti 1/5 dei Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE

Il territorio comunale, nonché quello dei comuni limitrofi, è attualmente interessato da episodi di furti in abitazione caratterizzati da un grado di di frequenza, intensità e continuità tale da costituire un pericolo serio, concreto ed attuale per la collettività.

Tale situazione di allarme evidenzia la vulnerabilità del territorio nei confronti dei reati contro il patrimonio, suscettibili, peraltro, di trasmodazione nelle più gravi forme di reati plurioffensivi, lesivi tanto della sfera patrimoniale che di quella personale (es. reato di rapina, ex art 628 e ss. c.p.).

Fondata e meritevole di condivisione è pertanto la denuncia, da parte della cittadinanza, della necessità di maggiori controlli e di un più stringente coordinamento tra Istituzioni Locali e Forze di Polizia, Statali e Locali.

Nondimeno, desta preoccupazione il fenomeno che vede un gran numero di cittadini costretti all’organizzazione di forme di vigilanza spontanea, mettendo a rischio la loro stessa incolumità, nonché la serenità del proprio nucleo famigliare;

CONSIDERATA la priorità assoluta della sicurezza della collettività;

RITENUTO necessario ed urgente che il Consiglio Comunale, con deliberazione unanime, interpelli il Prefetto al fine di sollecitare interventi mirati all’intensificazione ed efficientamento delle attività di controllo del territorio e, al tempo stesso, impegni l’Ente Comunale a favorire la collaborazione con le Forze dell’Ordine, fornire sostegno e assistenza alle vittime di furti in abitazione, intraprendere idonee azioni di controllo, informazione e sensibilizzazione;

I sottoscritti Consiglieri propongono al Consiglio Comunale di votare all’unanimità la presente

MOZIONE

1. approvare tutte le premesse di cui alla presente proposta;

2. inoltrare formale richiesta a S.E. il Prefetto della Provincia di Latina di garantire una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine ed una più costante attività di vigilanza del territorio comunale;

3. impegnare l’Ente Comunale a collaborare con le Forze dell’ Ordine, fornendo tutto il supporto necessario per intensificare i controlli e le indagini finalizzate a contrastare i furti in abitazione;

4. impegnare la Polizia Locale nell’intensificazione dei servizi di pattugliamento delle zone del territorio comunale più esposte al pericolo di furto in abitazione;

5. impegnare l’Ente Comunale a fornire sostegno e assistenza alle vittime di furti in abitazione, attraverso l'attivazione di apposite strutture e servizi di consulenza;

6. impegnare l’Ente Comunale a monitorare costantemente la situazione emergenziale dei furti in abitazione nel territorio comunale e ad informare la cittadinanza sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti;

7. coinvolgere la cittadinanza in iniziative di sensibilizzazione e informazione atte a favorire la collaborazione e la partecipazione attiva nella prevenzione dei furti in abitazione;

8. dichiarare la presente mozione urgente, e disporne la trasmissione al Prefetto ed alle Forze dell’Ordine territorialmente competenti.

A tal fine:

RAVVISATA l’urgenza nel provvedere, e la non procrastinabilità alla prossima seduta del Consiglio Comunale, ad oggi non ancora fissata;

CONSTATATA la sussistenza del numero legale di 1/5 dei Consiglieri Comunali necessario per richiedere la convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente;

VISTI

L’ art. 39 comma 2 D.lgs 267/2000;

l’art. 43 comma 1 D.lgs. 267/2000;

l’art. 14 n. 4 Statuto Comunale;

l’art. 19 Statuto Comunale;

l’art. 7 n. 7 Regolamento Comunale;

l’art. n. 17 n. 1 e 2 Regolamento Comunale,

i sottoscritti Consiglieri

CHIEDONO

La convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente, con all’ordine del giorno la discussione e deliberazione della sopra estesa proposta di deliberazione.

I Consiglieri:

Guglielmo Raso, Ermanna Casale, Gianpiero Trani, Gesualdo Mirabella