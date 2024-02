Manca meno di un mese alla 26esima edizione della Marathon dei Monti Ausoni e Lago di Fondi

Toccherà alla Marathon dei Monti Ausoni e Lago di Fondi del prossimo 17 marzo inaugurare il circuito Mtb Centro Italia Bike, oltre a essere valida come seconda prova del Trofeo dei Parchi Naturali. La classica laziale è arrivata alla sua 26esima edizione, un traguardo enorme a dimostrazione del grande amore che gli appassionati nutrono per la creatura della Cicloamatori Fondi dell’infaticabile Gino Marcantonio.

La prova metterà alla frusta i biker misurando la loro forma dopo la preparazione invernale soprattutto in base alla resistenza al lungo chilometraggio, in quanto i percorsi dell’Agro Pontino non presenteranno asperità. I tracciati non cambiano rispetto allo scorso anno: il lungo misura 72 km con appena 60 metri di dislivello, il medio è di 59 km per 555 metri. Percorsi da rapportone, ideali per l’inizio stagione. Presente anche il tracciato di 20 km, aperto alle categorie giovanili e ai cicloturisti.

Sui 72 km si svolgerà anche la terza edizione della gravel “Le Strade Bianche”, prova che già nel corso dei suoi primi due anni ha dimostrato di riscuotere un grande successo e che avrà valore di Campionato Regionale della specialità. Dulcis in fundo, lo spazio riservato ai più piccoli con il 3° Baby Short Track del Lago, evento promozionale per bambini e ragazzi fino a 15 anni, su distanze proporzionate alla propria età e in programma a partire dalle ore 14:00.

Ritrovo per tutti alle ore 9:00 dal Villaggio Sant’Anastasia, con trasferimento verso Via Scafa dove alle 10:00 verrà dato il via. Il costo delle iscrizioni è di 30 euro fino al 29 febbraio, poi è previsto un aumento di 5 euro. Nel weekend di gara costo per tutti di 40 euro. Premiati a fine gara i primi assoluti dei due percorsi e i primi 5 di ogni categoria. Per molti sarà anche l’occasione per scoprire le bellezze di Fondi, conosciuta soprattutto per essere sede del secondo centro di distribuzione agroalimentare d’Europa ma che ha anche tantissime bellezze architettoniche assolutamente da vedere, la maggior parte nel suo cerchio storico d’impostazione romana, con il bellissimo Palazzo Caetani e il Duomo di San Pietro.

Per informazioni: Asd Cicloamatori Fondi, www.marathonlagodifondi.it .