“Il potere segreto” conquista la città con il pienone alla presentazione del libro su WikiLeaks

L’Associazione di Cultura Politica “Obiettivo Comune” e l’ANPI di Fondi “Pietro Ingrao” hanno voluto regalare al territorio un evento di estrema attualità in quanto era attesa proprio per questi giorni la sentenza di estradizione per Julian Assange.

L’intervento appassionato della Maurizi, reso possibile anche grazie al patrocinio del Parco regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi e del comitato promotore per la Casa della Cultura, si è intrecciato con la curiosità delle tante persone intervenute che hanno acquistato la copia del volume e fatto molte domande.

Il tema di WikiLeaks è da sempre molto controverso, a cavallo tra il concetto del giornalismo partecipativo e il superamento del segreto di Stato. È inconfutabile come le rivelazioni emerse nel corso degli anni e portate sui media dal sistema di WikiLeaks hanno fatto emergere veri e propri crimini di guerra e sistemi che vanno contro i diritti umani.

Le tante rivelazioni fatte, però, hanno portato alla luce anche tanti altri atti considerati da molti stati come gravi violazioni del segreto di Stato. In molti, però, hanno a lungo preso le difese dell’attivista e fondatore di WikiLeaks Julian Assange, soprattutto per via del fatto che, molti responsabili dei crimini documentati sono rimasti pressoché impuniti, mentre lo stesso Assange ha vissuto prima un lungo periodo di asilo politico all’interno dell’ambasciata dell’Equador a Londra, poi incarcerato nella city e adesso in attesa di una sentenza che tarda ad arrivare.

Oggi, a distanza di circa una settimana da quell’evento non è di certo calato il sipario su un evento che porta con sé tanti interrogativi, ma anche tante questioni che rimangono libere, aperte, democratiche e capisaldi di qualsiasi stato di diritto.

Per questo l’associazione Obiettivo Comune, è felice di aver iniziato il 2024, anno del decimo anniversario dalla fondazione, con un evento del genere, promettendo ai soci e ai cittadini che gli approfondimenti plurali, qualificati e documentati, rimarranno una linea guida anche per gli appuntamenti futuri, sia sul sito web obiettivocomunefondi.com che negli eventi dal vivo.