Questa mattina Il baby sindaco Giuseppe Matteoli ha nominato la sua giunta

Si è riunito questa mattina, presso la sala consiliare “Luigi Einaudi”, il primo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Il baby sindaco Giuseppe Matteoli, dopo il suo applauditissimo discorso di insediamento con il quale ha illustrato le linee programmatiche dell’amministrazione, ha conferito otto deleghe assessorili:

Ad affiancare il sindaco nelle sue attività amministrative e politiche saranno il vice sindaco Giulia Pannozzo (Milani) e il presidente del Consiglio che sarà nominato nel corso della prossima riunione.

Il segretario Pasquale De Simone ha successivamente illustrato le prime iniziative promosse dal Consiglio:

Come io sarò un punto di riferimento per Giuseppe – ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rivolgendosi alla nuova giunta – ogni assessore lo sarà per tutti voi in un’ottica di arricchimento e confronto reciproci. Voglio inoltre fare i complimenti a tutti, compresi genitori e docenti, per le bellissime idee e per il programma che questa amministrazione di ragazzi e ragazze ha messo a punto con impegno e serietà.