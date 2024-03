In uscita il singolo “Fondi sei Bellissima” di Marco Di Cicco in diretta su Canale Italia 71 e Sky 913

In questa occasione unica, Marco Di Cicco, insieme alla sua talentuosa band, prende parte al celebre programma “Cantando Ballando”, un appuntamento fisso alle ore 21:00 su Canale Italia per gli amanti della musica melodica italiana. Questo evento segna un momento significativo per la promozione delle splendide realtà di Fondi, grazie al prezioso sostegno dell'Associazione Pro Loco Fondi Aps.

L'ensemble di Marco è composto da artisti di calibro: Silvia Sacchetti alla voce, Marco Di Benedetto alla chitarra, Domenico Accappaticcio al basso, Natale Nardoni alla batteria e Benedetto Agresta alle tastiere e alla chitarra acustica. Insieme, presenteranno un repertorio di cinque brani inediti, inclusi “Ti amo”, “L'ultimo ballo”, “Paese meraviglioso”, “Soli a Cuba” e l'atteso “Fondi sei Bellissima”.

“Cantando Ballando” non è solo musica; è una finestra aperta sulla tradizione culturale italiana, arricchita dalle esibizioni di compagnie di ballo e gruppi musicali regionali, che fondono l'arte dello spettacolo con la narrazione delle infinite ricchezze del nostro Paese.

L’invito è a sintonizzarsi su Canale Italia 71 o Sky 913 giovedì 11 aprile 2024, alle ore 21:00, per un appuntamento imperdibile con la musica di Marco Di Cicco e per celebrare insieme le meraviglie di Fondi. Una serata all'insegna della grande musica italiana, che promette emozioni e sorprese, dedicata a tutti gli appassionati e a chiunque desideri lasciarsi incantare dalle bellezze di Fondi.