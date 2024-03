Domenica 10 Azione incontra i cittadini con Zingaretti e D'Amato

Torna in piazza Fondi in Azione e aspetta i cittadini per discutere di buona politica, del lavoro fatto e dei tanti progetti in cantiere da parte della sezione locale.

Tanti passi sono stati fatti da quando, meno di due anni fa, sono stato incaricato dal segretario Davide Zingaretti di formare una sezione locale a Fondi. È stata una cavalcata entusiasmante, nonostante i dubbi nei confronti di una compagine nuova e quasi sconosciuta, in breve tempo si è creata una squadra affiatata e solida, che pone la concretezza e la serietà come base per un modo diverso di fare politica, aldilà degli steccati ideologici. In pochi mesi ci siamo confrontati in due competizioni elettorali, ed in fin dei conti i risultati sono stati buoni, ma soprattutto ci siamo confrontati con le problematiche della città - afferma con orgoglio il segretario cittadino Paolo de Bonis.

In effetti Azione è sempre stata al centro del dibattito politico negli ultimi tempi a Fondi, ha condiviso la battaglia contro il forno crematorio e ha sollevato fortemente la problematica del Ponte a Colle Troiano.

Ma questo sono stati solo le problematiche più emblematiche, ma Azione ha detto la sua in merito alla rotatoria di Ponte Selce, sul discutibile restyling del mercato coperto, della necessità di colonnine di ricarica per macchine elettriche, ed altro ancora, ponendosi sempre l’obiettivo di risolvere le problematiche, e non in maniera strumentale.

La città di Fondi ha nei prossimi anni delle sfide importanti, riguardanti il futuro della città. Per questo Azione si propone come catalizzatore della scena politica per dare risposte a queste sfide per la città, e inizia dai cittadini. Domenica 10 Marzo, in Piazza Duomo a Fondi, Azione ci sarà, non solo la sede locale, ma anche Davide Zingaretti, segretario provinciale e Alessio D’Amato, Consigliere Regionale, proprio per incontrare i cittadini e discutere insieme del futuro della città.