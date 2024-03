Controlli ad alto impatto dei Carabinieri nella serata del 9 marzo

Nella serata del 09 marzo c.a. a Fondi (LT), i Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT), hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto in coordinamento con la Questura di Latina, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fondi (LT), Polizia Locale di Fondi (LT), unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Forestale di latina, Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, Nucleo Antisofisticazione e Sanità.

Al termine dei controlli:

• Personale del N.I.L. ha deferito in stato di libertà un cittadino clase 97 residente a Fondi (LT) titolare di un esercizio commerciale di Fondi (LT), per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per la mancata redazione del documento di valutazione rischi dvr, con sospensione immediata dell’attività imprenditoriale, sanzionandolo anche per ammende per complessivi euro 9.112,57 e sanzioni amministrative per euro 2.500,00. Alla medesima attività commerciale, il NAS ha contestato la sanzione amministrativa per aver omesso di esporre i cartelli indicanti il divieto di fumare”, per complessivi euro 440,00 ed effettuato prescrizione ai sensi dell’art. 6 comma 7 d.lgs. 193/2007 per “carenze nei requisiti igienico-sanitari”;

• Personale del NAS ha contestato a un cittadino classe 95 residente a Fondi (LT) titolare di un’attività commerciale, la sanzione amministrativa per aver omesso di esporre i cartelli indicanti il divieto di fumare”, per complessivi euro 440,00 e effettuato prescrizione ai sensi dell’art. 6 comma 7 d.lgs. 193/2007 per “carenze nei requisiti igienico-sanitari”.

• I Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT) hanno rintracciato e tratto in arresto in ottemperanza dell’ordine di esecuzione emessa dalla Procura Generale presso la corte d’Appello di Roma un cittadino classe 57 residente a Fondi, gravato da precedenti di polizia, dovendo espiare la pena residua di anni 4, mesi 8, giorni 29 di reclusione e euro 1.000,00 di multa, nonché l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per tutta la durata della pena. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Latina.

• I Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT) hanno denunciato in stato di libertà un cittadino classe 74 residente a Fondi (LT), gravato da precedenti di polizia, alla guida del veicolo di proprietà della madre, cittadina classe 48 anch’egli residente a Fondi (LT), poichè sottoposto ad accertamenti alcolemici mediante etilometro, è risultato positivo con tasso alcolemico di 4.43; la patente di guida è stata ritirata.

• In esito al monitoraggio della circolazione stradale, inoltre, sono stati controllati 77 soggetti e 57 veicoli, elevate nr. 1 sanzione per violazione al codice della strada per un totale di euro 42,00 e sono stati controllati 20 soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari