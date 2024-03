VenerdÃ¬ 15 la cena solidale "Decant...iamo Liberamente" organizzata dall'Associazione Decant

L'associazione Decant di Fondi, impegnata da 10 anni nella promozione dell'enogastronomia nel territorio pontino e nell'organizzazione di eventi enogastronomici, ha deciso di mettere in pratica l'esperienza maturata, dando vita a una cena in collaborazione con l'Associazione LiberaMENTE-APS di Fondi (LT). Questo evento offre l'opportunità ai ragazzi affetti da Disturbo dello Spettro Autistico, che hanno seguito un percorso di formazione per diventare addetti alla sala al fine di potenziare le autonomie nella vita quotidiana, di mettersi in gioco per una serata. Saranno proprio i ragazzi dell'associazione LiberaMENTE, con il supporto dei professionisti che li hanno formati e del personale del ristorante, a servire ai tavoli.

La cena si terrà venerdì 15 marzo 2024 presso il ristorante Riso Amaro di Fondi, dove lo chef Maurizio De Filippis ha messo a disposizione la sua cucina e la sua professionalità per garantire il successo dell'evento. I vini in degustazione saranno forniti da Donato Giangirolami, Piana Dei Castelli, Cantina Le Macchie, Marco Carpineti, La Luna del Casale, Cantina Sant’Andrea e Izzi Liquori.

Questo evento rientrerà nelle iniziative di sensibilizzazione organizzate in occasione del 2 aprile 2024, la "Giornata mondiale di consapevolezza sull’Autismo". L'incasso della serata sarà devoluto all'Associazione LiberaMENTE-APS per finanziare un progetto completamente gratuito a beneficio dei ragazzi e delle loro famiglie.

L'evento ha registrato il sold-out in pochissime ore e l'Associazione Decant desidera ringraziare le numerosissime persone che hanno manifestato grande interesse.