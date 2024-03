Ieri audizione del Sindaco alla commissione Sanità sul tema dell'ospedale "San Giovanni di Dio":

Prosegue incontro dopo incontro, tra audizioni, commissioni e conferenze, l’impegno per restituire al “San Giovanni di Dio” servizi, personale e risorse.

Ieri il primo cittadino Beniamino Maschietto, in rappresentanza anche dei colleghi Federico Carnevale di Monte San Biagio e Fernando Magnafico di Lenola, il vice sindaco di Itri Giuseppe De Santis, il presidente del Consiglio comunale di Fondi nonché referente dell’Associazione “Terzo Millennio” Giulio Mastrobattista e i rappresentanti del comitato “Pro Ospedale”, hanno preso parte alla commissione regionale Sanità convocata dalla presidente Alessia Savo.

In attesa della nomina del nuovo manager della Asl di Latina, il sindaco Maschietto, così come il presidente Mastrobattista e le altre realtà associative presenti, hanno ribadito le criticità e, soprattutto, le priorità dell’ospedale: potenziamento del pronto soccorso e del reparto di medicina, assunzione di nuovo personale, in primis anestesisti e medici, e attivazione del day surgery.

Tra gli aspetti positivi della seduta di ieri, la presa di coscienza da parte dei commissari regionali delle potenzialità dell’ospedale di Fondi, una struttura grande e moderna, ubicata in un punto strategico del territorio provinciale che, in sinergia con il “Fiorini”, potrebbe rappresentare un prezioso presidio centrale. Concetto valido sia nella quotidianità, considerando i numeri di “Ostetricia e ginecologia”, che d’estate, quando l’utenza cresce esponenzialmente.