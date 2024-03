Vittorio Carrer e Greta Karasiovaite sono i vincitori della 26esima edizione della Marathon dei Monti Ausoni-Lago di Fondi

Doppietta pugliese alla 26esima edizione della Marathon Monti Ausoni e Lago di Fondi, tappa del circuito Centro Italia Race Mtb Cup e del Trofeo dei Parchi Naturali. Nella località pontina la sfida su ben 72 km, seppur quasi completamente pianeggianti, ha visto la vittoria del “figlio d’arte” Vittorio Carrer (Fusion Bike), già nel giro della nazionale di ciclocross, che in 2h03’39” si è aggiudicato un’insolita volata di 10 corridori, giunti alla spicciolata nello spazio di 7”. Seconda posizione per Roberto Semeraro (Team Eracle), classificato a 1”, terzo Francesco Mignoli (Bike Sport Team) a 2” a escludere dal podio Adriano Luciano (Becycle Club-Lucky Team) e Gianfranco Monteleone (Bike 1275).

In campo femminile successo per la lituana Greta Karasiovaite (DMT Racing Team by Marconi) che in 2h12’07” ha prevalso per 32” sulla campionessa uscente Mara Parisi (Bike Sport Team) e per 8’45” su Greta Recchia (Happy Bike). Nel percorso medio di 59 km per appena 50 metri di dislivello doppietta del Team Nuova Avir con Concetto Gianni primo in 1h46’32” con3” su Sebastiano Iannello e 6” su Andrea Musilli (Team Belvedere). Anche qui arrivi alla spicciolata con 9 biker in 10 secondi. A Marcella Di Fiore (center Bike) la gara femminile in 2h04’41”, alle sue spalle Sofia Flumeri (Cycling Café) a 2’35” e Tullia Galliano (Bike Sport Team) a 10’40”.

Tanti anche quest’anno i volontari che hanno prestato la loro opera, ma anche tutte le associazioni e gli enti che hanno dimostrato di credere nell’iniziativa, a cominciare dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi che ha ospitato gran parte del percorso. Appuntamento al prossimo anno, con la speranza di vedere al via ancora più biker…