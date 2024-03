Oltre 400 atleti per il campionato nazionale di taekwon-do ITF Libertas

Si è tenuto ieri, presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, il campionato nazionale di TAEKWON-DO ITF al quale hanno partecipato oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia.

La gara agonistica è stata l’occasione per celebrare la giornata del disturbo alimentare e promuovere l’importanza dello sport nello sviluppo giovanile e nella formazione psicofisica. All’evento hanno infatti partecipato non solo l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro, che ha portato i saluti del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, ma anche l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino.

Un’amministrazione attenta allo sviluppo dello Sport con la promozione di eventi di rilievo – ha commentato il Dott. Fabio Caiazzo, consigliere di Amministrazione di Sport e Salute Spa – è un’amministrazione virtuosa. Il 15 marzo, peraltro, è stata la giornata del disturbo alimentare, problema che ormai coinvolge anche bambini in età giovanissima. In questi casi, e non solo, lo sport può essere di grandissimo aiuto, per curare ma anche e soprattutto per prevenire. Vedere tanti atleti, piccoli e grandi, con a seguito i loro genitori mi fa comprendere che sul territorio gli operatori sportivi, anzi gli ALLEDUCATORI, stanno facendo un grande lavoro sul piano agonistico, educativo, formativo e anche alimentare.

Come Sport e Salute gli ultimi dati mi confermano un avvicinamento di circa 4 milioni di persone allo Sport, dati che ci stimolano a fare ancora di più, perché, come non mi stancherò mai di ripetere, lo sport è benessere fisico e mentale.

Per quanto riguarda l’evento, il Maestro Goffredo Francioni e Gabriele Di Manno, coordinatori nazionali LIBERTAS settore Taekwon-do, si ritengono ampiamente soddisfatti, non solo per la grande partecipazione, ma anche e soprattutto per l’elevato livello tecnico.