Venerdì 22 la conferenza per Fondi 2030 sulla cittadinanza attiva dei giovani

“Opportunità e formazione, spazi culturali e sportivi, per una Città Amica dei Giovani” è il titolo della settima Conferenza tematica promossa da Fondi Vera nell’ambito del ciclo di incontri “Fondi 2030”. Si terrà Venerdì 22 Marzo alle ore 19 nella Sede del Movimento di Partecipazione Politica in Via Roma al civico 64 e vedrà protagonisti giovani under 35 che vivono, lavorano, studiano in Città.

Fondi ha bisogno di iniziative innovative, di progetti mirati alla diffusione della cultura musicale ed artistica, di interventi concreti per sostenere il contrasto del fenomeno del bullismo, di supporto per i giovani talenti, di promozione di attività di orientamento e placement nonché progetti che favoriscano il collegamento delle politiche attive settoriali rivolte ai giovani.

L’obiettivo è rispondere alle aspettative dei giovani attraverso modalità di coinvolgimento proficue e grazie ad una progettualità elaborata attorno al concetto di partecipazione attiva delle nuove generazioni. Una programmazione che vuole creare maggiori opportunità promuovendo la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e la solidarietà.

Crediamo nella necessità di costruire una rete al fine di affiancare i nostri giovani e dare loro risposte in relazione al percorso di studi, alla sfera professionale, e nei casi più complessi, aiutarli ad affrontare i momenti più critici. Venerdì ascolteremo le loro istanze, i suggerimenti e le proposte di ragazzi e adolescenti e con loro capiremo se e quanto questa Città è Amica dei giovani - commenta il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

La Conferenza muoverà dal presupposto che è fondamentale la creazione di luoghi di aggregazione, dove si svolgano attività ludiche e ricreative, di socializzazione e prevenzione, per agevolare la coesione sociale, lo sviluppo individuale di ciascuno e la partecipazione, luoghi aperti e multifunzionali che accolgono e mettono in rete associazioni, persone e competenze per creare comunità, inclusione e cultura.