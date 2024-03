Martedì 26 sarà discussa una Mozione per sostenere il comparto agricolo e gli agricoltori della Piana

Nell’ambito della prossima seduta del Consiglio Comunale di Fondi, in programma per Martedì 26 Marzo, verrà discussa la Mozione per il sostegno al comparto agricolo ed agli imprenditori agricoli di Fondi, promossa dai Consiglieri Comunali Francesco Ciccone, Stefano Marcucci e Luigi Vocella. Un’azione che mira a difendere e promuovere il sistema agro-alimentare del territorio pontino, e fondano in particolar modo, tra i più importanti a livello nazionale ed uno dei più rilevanti nel contesto europeo.

Sarà l’occasione per sottolineare le problematiche che interessano il mondo agricolo, senza dimenticare le recenti proteste che hanno evidenziato la necessità di un dialogo più stretto tra agricoltori, Istituzioni, associazioni di categoria e società nel suo complesso, per affrontare le sfide attuali e future del settore. Tema molto sentito nel nostro territorio, visto che oltre alla presenza del MOF si registra l’attività di circa 900 aziende agricole locali.

Tra le richieste della Mozione la richiesta al Sindaco ed alla Giunta di un impegno concreto a tutela dei nostri agricoltori, affinché si possano salvaguardare le tradizioni rurali, l’identità culturale e le coltivazioni legate all’agricoltura locale, per la tipicità delle zone agricole attraverso un nuovo protagonismo degli agricoltori, nell’ambito delle singole filiere, attraverso la multifunzionalità della loro azione produttiva ed economica territoriale.

Il testo firmato da Ciccone (Capogruppo Fondi Vera), Marcucci (Capogruppo Fratelli d’Italia) e Vocella (Consigliere Comunale e Provinciale di Fratelli d’Italia) chiede un impegno concreto affinché venga difesa la stabilità del prezzo e garantita la certezza della tutela del prodotto da contraffazioni e pratiche sleali, per poter sostenere e mantenere una produzione che nella nostra Regione rappresenta il mercato più importante d’Europa, un mercato esclusivo e di assoluta eccellenza, che non possiamo permetterci di mettere a rischio.

Nelle ultime settimane i Consiglieri Comunali hanno avuto modo di confrontarsi con le diverse realtà di categoria presenti sul territorio ed è emersa, tra le altre cose, la necessità di creare uno Sportello dedicato alle esigenze e problematiche del settore e, pertanto, verrà proposta all’Amministrazione Comunale l’istituzione di uno “Sportello Agricoltura” che faccia da raccordo con gli uffici regionali e comunitari per facilitare il lavoro dei nostri agricoltori, per offrire supporto adeguato alle imprese, promuovere attività formative e stimolare l’interesse dei giovani ad investire il proprio futuro nel comparto agricolo.

I Consiglieri Comunali di Fondi

Francesco Ciccone (Capogruppo Fondi Vera)

Stefano Marcucci (Capogruppo Fratelli d’Italia)

Luigi Vocella (Consigliere Comunale e Provinciale Fratelli d’Italia)