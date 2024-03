Domani, 23 marzo, il banchetto di Azione in piazza Duomo

Fondi in Azione torna in piazza , dopo l'evento rimandato domenica 10 Marzo, si presenta ai cittadini, sempre in Piazza Duomo, Sabato 23 marzo.

L'intenzione è sempre quella di andare incontro ai cittadini, confrontarsi con loro, verificare insieme quello che è stato fatto, ma anche per parlare dei prossimi passi, come le elezioni Europee, che si stanno avvicinando - dichiara il segretario delle sede di Fondi di Azione Paolo de Bonis, visibilmente soddisfatto dei primi due anni di presenza di Azione in città.

In meno di due anni abbiamo creato un partito ex novo, coinvolgendo nuove persone a partecipare alla politica, e pur non avendo attualmente presenza in Consiglio Comunale, siamo un gruppo politico con un suo peso nel contesto politico locale, abbiamo partecipato a ben due campagne elettorali impegnative, e i risultati sono stati abbastanza lusinghieri, anche considerando il poco tempo e la relativa inesperienza degli aderenti. Ma soprattutto siamo stati presenti anzi spesso parte attiva e promotori in tutte le attività dell'opposizione Come le manifestazioni di opposizione al forno crematorio e il progetto discutibile di rifacimento della Piazza delle Benedettine, oppure la battaglia per spingere la procedura di rifacimento del ponte di via Colle Troiano. Ci presentiamo in piazza per conoscere le esigenze dei cittadini, per iniziare una stagione di progettualità, non solo di segnalazione di problemi.