Le proposte raccolte nella conferenza "Una città Amica dei Giovani" saranno presentate all'amministrazione

Si è tenuta nella serata di Venerdì 22 Marzo la Conferenza “Opportunità e formazione, spazi culturali e sportivi, per una Città Amica dei Giovani”, organizzata dal Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera. I dati e le informazioni raccolte dall’Osservatorio giovani e specializzazioni territoriali di Frosinone e Latina nonché il Rapporto UnionCamere e le indagini conoscitive promosse dalle scuole sono stati utili per comprendere il quadro regionale e nel basso Lazio. Attraverso il contributo dei presenti siamo entrati nel contesto locale, sviscerandone punti di forza e potenzialità inespresse.

La Relazione del Gruppo di Lavoro Sociale coordinato da Tina Di Fazio ha aperto la Conferenza che Fondi Vera, nell’ambito del ciclo di incontri Fondi 2030, ha inteso dedicare questo mese all’Obiettivo 7, ovvero i Giovani, per una Città che sappia essere Amica delle nuove generazioni. Un incontro che ha visto protagonisti gli under 35: sportivi, artisti, studenti, giovani imprenditori, titolari di start-up, liberi professionisti, ragazzi attivi nell’associazionismo e nel sociale.

Le storie e soprattutto i punti di vista di Arianna, Enesio, Andrea, Gianluca, Davide, Melissa, Gabriele, Riccardo, Giulia, Luca, ci hanno offerto un quadro che in fondo immaginavamo. Questa Città ha un potenziale enorme ed in fatto di nuove generazioni dispone di un materiale umano incredibile, ed è allora nostro dovere lavorare affinché possa diventare Amica dei Giovani, all’altezza dei loro sogni, delle loro aspettative e speranze - commenta il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

In oltre due ore di approfondimento sono emerse diverse proposte che Fondi Vera, attraverso il suo Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone, presenterà all’Amministrazione Comunale. Suggerimenti che potrebbero contribuire a migliorare le opportunità per i Giovani, così come gli spazi culturali e quelli sportivi. Alcuni esempi? Riprendere il Progetto del Forum per le Politiche Giovanili, aprire la Biblioteca anche il Sabato, riportare in condizioni dignitose il play-ground di Via Stazione, investire in spazi studio nelle periferie, potenziare il trasporto pubblico locale, istituire una Carta dello Studente, individuare una struttura di proprietà dell’ente per ospitare un Centro di Aggregazione Giovanile, aprire uno spazio coworking.