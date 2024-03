Anticipato il mercato settimanale a sabato 30 marzo

Anche quest’anno è stato anticipato a sabato 30 marzo il tradizionale mercato domenicale di Fondi che, questa settimana, sarebbe ricaduto nel giorno della Santa Pasqua.

È quanto disposto questa mattina con un’ordinanza firmata dal sindaco Beniamino Maschietto.

La struttura di via Mola di Santa Maria sarà aperta, come sempre, dalle ore 7:00 alle ore 14.00. Alcuni posti, assegnati a operatori che potrebbero decidere per via della festività di non partecipare alle attività di vendita, potrebbero essere vuoti.

Banchi aperti, negli stessi orari, anche presso il mercato coperto di via Gioberti dove sarà possibile fare approvvigionamento last minute di generi alimentari per la preparazione del pranzo pasquale.