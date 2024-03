Ospiti a sorpresa al gazebo di Azione: il segretario Provinciale Davide Zingaretti e il consigliere regionale Alessio Dâ€™Amato

Azione è ritornata di nuovo in piazza a Fondi sabato 23 Marzo, dimostrandosi come una compagine politica attiva nel territorio, che non teme di confrontarsi coi cittadini, portando anzi sotto il Castello Gaetani il segretario Provinciale Davide Zingaretti e il consigliere regionale Alessio D’Amato.

Proprio Alessio D’Amato è stata la maggiore sorpresa per i cittadini di Fondi, che non si aspettavano certamente la presenza di un consigliere regionale che in prima linea distribuisce i volantini e incontra i cittadini parlando con loro con la loro.

Ho imparato ad apprezzare di Alessio D’Amato la sua schiettezza, la sua concretezza, il suo mettersi in gioco. E lo ha dimostrato anche sabato, quando senza indugi è venuto a Fondi quando glielo ho chiesto - dichiara il segretario comunale Paolo de Bonis, visibilmente contento dell’appoggio concreto dimostrato.

Anche sull’ospedale di Fondi, sgombriamo il campo da ogni inutile discussione: Azione ha sempre proposto la creazione di un’area facente a capo ai territori di Fondi e Terracina con autonomia amministrativa, con propri primari, siamo più che concordi in questo, ad ogni livello, comunale, provinciale, regionale.

Ma non solo di ospedale si è parlato nel banchetto di Azione, si è raccontato ai cittadini di come Azione è stato presente nello studio dei problemi della cittadinanza, sempre in prima linea non solo per segnalare le problematiche, come è stato col forno crematorio, col Mercato coperto e con il ponte di Colle Troiano, ma anche per dare delle soluzioni, proponendo un piano per la creazione di stazioni di ricarica per le auto elettriche, oppure proponendo, nel piano di risistemazione del bivio di Ponte Selce, di effettuare modifiche per rendere evidenti i resti archeologici che sono emersi durante i lavori.