GiovedÃ¬ 28 si riunisce lâ€™Assemblea degli Iscritti di Fondi Vera

I Cittadini sono invitati a partecipare all’Assemblea del nostro Movimento politico, aperta a tutti gli iscritti ed alle persone interessate ad assistere. La vostra partecipazione è fondamentale per contribuire al dibattito ed alla crescita della nostra comunità politica. Vi aspettiamo numerosi - questo l’appello lanciato dal Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis alla vigilia dell’importante appuntamento di Giovedì 28 Marzo alle ore 19 presso la Sede di Via Roma 64.

Fondi Vera si ritroverà per l’approvazione del Bilancio Consuntivo ed il rinnovo delle cariche sociali, ma anche e soprattutto per tracciare un bilancio dell’attività portata avanti sul territorio, a tre anni dalla nascita del Movimento che subito il buon risultato delle Elezioni Amministrative del 2020 è nato ufficialmente nel Gennaio del 2021. Occasione allo stesso tempo per avviare un percorso che ci condurrà alle prossima tornata elettorale comunale.