Venerdì 19 l'ottava conferenza per fondi 2030 su “Il diritto di essere bambini: gioco, educazione, crescita. Costruiamo la Città per loro”

Individuare il bambino, piuttosto che l’adulto, come parametro di governo della Città significa invertire la rotta e tentare di arrestare un pericoloso processo degenerativo che investe inevitabilmente il contesto urbano. Significa adottare un punto di vista diverso e lungimirante sulle priorità delle scelte politiche ed amministrative. Lo indicammo nel nostro Programma Elettorale nel 2020, ne siamo ancora più convinti oggi.

Da questo concetto partirà l’ottava Conferenza tematica promossa da Fondi Vera nell’ambito del ciclo di incontri denominati “Fondi 2030”, in programma Venerdì 19 Aprile alle ore 19.30 nella Sede del Movimento di Partecipazione Politica in Via Roma 64 nel cuore del quartiere Porta Roma. Conferenza che, come al solito, sarà introdotta da una Relazione del Gruppo di Lavoro Sociale e poi chiusa dalle considerazioni del Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone.

I bambini e le bambine della Città sono i veri agenti del cambiamento. Nessuno come loro sa riconoscerlo. Attraverso i loro occhi possiamo e dobbiamo vedere una Fondi migliore e ripensare un contesto urbano che sia più adeguato a loro ed a tutti. Ascoltare i bambini vuol dire dare voce alle esigenze di chi è stato sottovalutato nell’ideazione della Città, significa aprire un punto di vista innovativo per rifondare su logiche ed equilibri diversi una Città nuova - commenta il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

“Il diritto di essere bambini: gioco, educazione, crescita. Costruiamo la Città per loro” è il titolo della Conferenza in programma il 19 Aprile che vedrà protagonisti genitori e professionisti del settore, associazioni, titolari di ludoteche, addetti ai lavori. Insieme a loro affronteremo il tema a livello globale prima e locale poi, in uno spazio di incontro, scambio di esperienze e costruzione di strategie con l’obiettivo condiviso di realizzare il progetto di un contesto urbano a misura di bambino.