Giornata mondiale della terra: Plastic Free organizza un Clean Up il 20 aprile

Il fine settimana del 20 e 21 Aprile sarà un momento di grande mobilitazione per la protezione dell’ambiente in tutta Italia. Più di 300 appuntamenti sono programmati in tutto il Paese, eventi che vedranno migliaia di Volontari coinvolti nell’importante compito di rimuovere migliaia di tonnellate di plastica e rifiuti dall’ambiente circostante. Questa iniziativa è organizzata dall’Associazione di Volontariato Plastic Free Onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

La Giornata Mondiale della Terra, istituita dalle Nazioni Unite il 22 Aprile, celebra quest’anno la sua 54esima Edizione con il tema “Planet vs Plastic”, evidenziando la necessità di ridurre l’uso e l’abuso della plastica nella nostra vita quotidiana. Plastic Free Onlus si unisce a questo appello con la ferma volontà di sensibilizzare sul problema dell’inquinamento da plastica, che minaccia non solo l’ambiente, ma anche la nostra stessa sopravvivenza sul Pianeta.

Anche nella nostra Città saremo impegnati in un'azione di Clean Up particolarmente importante. Abbiamo scelto di concentrare le forze sul Lago di Fondi, ed in particolare in Località Chiancarelle, dove in collaborazione con Associazioni e Cittadini sensibili come noi al rispetto dell'ambiente ci rimboccheremo le maniche per ripulire le sponde del bacino lacustre dai rifiuti abbandonati. Per quest'iniziativa abbiamo richiesto il Patrocinio del Comune di Fondi ed abbiamo già ricevuto l'adesione di altre Associazioni Ambientaliste del comprensorio - dichiara la referente locale, Tina Di Fazio, che lancia un appello a tutti i Cittadini: Celebreremo la Terra con un'azione importante, che spero veda protagonisti molti fondani, soprattutto giovani. Lo faremo, come siamo abituati, con la massima concretezza, rimuovendo materiali plastici, rifiuti e ingombranti che deturpano e intossicano il nostro splendido territorio.