Il “Club Fondi in 500” pronto per un maxi tour della Sicilia

Dopo l’entusiasmante avventura in Germania per festeggiare i 25 anni di gemellaggio tra Fondi e Dachau, il “Club Fondi in 500” riparte alla volta della Sicilia.

Come da tradizione, la sera prima della partenza, fissata per domenica 21 aprile, i 12 equipaggi si incontreranno alle 19:30 in Piazza Duomo alla presenza del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, del vice Vincenzo Carnevale e di tutti i cittadini fondani che vorranno salutare il gruppo e augurargli buon viaggio.

Dopo un tour tra Agrigento, Catania, Siracusa e altre meravigliose cittadine, il tour farà tappa a Palermo dove si terrà un incontro istituzionale per siglare un gemellaggio automobilistico e donare un piccolo omaggio fondano al vice sindaco del capoluogo siciliano Maria Carolina Varchi.

Leve pronte alla messa in moto, quindi, ma anche microfoni e cellulari settati per la diretta: il giornalista Lorenzo Nallo documenterà infatti il tour in versione integrale sull’emittente Radio Antenna Musica 92.2 e sulla corrispondente pagina Facebook.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Fondi e della Banca Popolare di Fondi e del supporto di tante attività commerciali cittadine, fondamentali per la preparazione dell’impresa.

Il tour si concluderà il 28 aprile quando, dopo aver fatto il pieno di sole, granite, cannoli e tanta bellezza, i 12 equipaggi torneranno a casa.