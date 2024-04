Ragazza indiana ottiene la cittadinanza italiana e vuole fare una foto ricordo con il sindaco

Parla un italiano perfetto, ama la città che l’ha accolta e nutre un profondo rispetto per il tricolore tant’è che, subito dopo il giuramento, ha chiesto di poter fare una foto con il sindaco Maschietto in versione istituzionale con tanto di fascia: ieri è stata una giornata indimenticabile per la giovane Kaur Simranpreet che ha finalmente conquistato la cittadinanza italiana.

Classe 1999, nata in India, da anni impiegata presso un’azienda ortofrutticola del territorio e una bellissima famiglia perfettamente integrata: la neo cittadina italiana e fondana è stata la 71esima persona, dall’inizio dell’anno, a prestare giuramento dinanzi all’ufficiale di stato civile al termine di una lunga procedura condotta dal Comune di Fondi e dalla prefettura di Latina.

Per me - ha detto la ragazza - è un sogno che si realizza ma anche un grande orgoglio. Ho chiesto di incontrare il sindaco per ringraziarlo in rappresentanza della nazione e della città che mi hanno accolto.