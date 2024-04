La 14^ edizione dell'Agone di traduzione dal greco ha visto al secondo posto una studentessa di Fondi

Si è conclusa, sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e l’egida della AICC Roma, la quattordicesima edizione dell’Agone di traduzione dal greco (Ἀγών Πολιτεία καὶ Πολῖται - Costituzione e Cittadini): una gara per la valorizzazione delle eccellenze, promossa dalla sezione Liceo classico dell’IIS “Gobetti - de Libero” di Fondi, che ha ospitato ragazzi provenienti dai licei classici di diverse province d’Italia. Gli studenti quest’anno si sono cimentati nella traduzione e nel commento di un brano di Senofonte, Ierone, 2.3 - 9. La commissione giudicatrice presieduta dal Prof. Gianfranco Mosconi, docente di storia Greca presso l’Università di Cassino e del Lazio meridionale, era composta dalla prof.ssa Maria Luigia Marino già Dirigente del Liceo Gobetti e dal Dottor Fabrizio Petorella, assegnista di ricerca presso l’Università di Pisa ed ex alunno del Liceo Classico Gobetti.

La premiazione è stata preceduta da una conversazione tra Andrea Morrone, professore di Diritto Costituzionale presso l’università di Bologna “Alma Mater Studiorum” e Gianfranco Mosconi, sul tema “L’uomo solo al comando nel pensiero politico greco (e nel dibattito attuale): fra fascinazione e repulsione”, che ha infervorato la platea degli astanti, composta dagli studenti delle classi quarte e quinte della sezione classica e da tanti rappresentanti degli enti politici e territoriali, da sempre sostenitori del progetto Ἀγών. Non hanno fatto mancare il proprio sostegno il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, che ha seguito l’intera conferenza e premiato gli studenti, e l’europarlamentare Salvatore De Meo, che in collegamento online da Bruxelles, ha ribadito la sua vicinanza ad una manifestazione sempre più aperta alle tematiche promosse dall’Unione Europea. La mattinata è stata allietata dalle esibizioni canore degli alunni dell’IIS Gobetti De Libero Andrea Pestillo (5BL) e Gioia Catena (4CC) e dal violino di Ilaria Schiavon (5BC).

Lusinghiero risultato per Giorgia De Caro della IIIAC del liceo fondano che si è piazzata al secondo posto.

Il medagliere di questa edizione è così composto:

1° classificato: Aurora Simeone, IIS Cicerone Pollione di Formia;

2° classificato: Giorgia De Caro, IIS Gobetti De Libero;

3° classificato: Matteo Borgo, Liceo Aristofane di Roma.

L’Agon è un progetto ambizioso e di grande valore culturale che, per la sua struttura, non potrebbe realizzarsi senza lo sforzo sinergico e la collaborazione di gran parte della comunità di Fondi. Il ringraziamento dell’IIS Gobetti - De Libero, nella persona della Dirigente Scolastica, professoressa Rosalba Rosaria Bianchi e della docente referente, professoressa Carla Barbarisi va a tutti i sostenitori: il Comune di Fondi, che ha concesso anche il patrocinio, l’Ordine degli Avvocati di Latina, l’Associazione ex alunni del Liceo Gobetti, l’Università della terza età di Fondi, il Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Grazie agli studenti che si sono messi in gioco in questa competizione, veri protagonisti di una manifestazione che premia l’eccellenza, ma che ha soprattutto il merito di annullare le distanze e mettere a confronto ed integrare tra loro realtà territoriali e culturali diverse.