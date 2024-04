Cerimonia di "posa della prima pietra" del primo asilo nido comunale della città

Tradizionale cerimonia della “posa della prima pietra” in via Lazio dove è in corso di costruzione il nuovo asilo nido comunale. Dopo la cantierizzazione dell’area, lo scavo e i primi interventi, questa mattina l’impresa aggiudicataria ha iniziato a lavorare alle fondazioni.

La struttura, interamente finanziata con risorse PNRR, potrà ospitare 133 bambini. Come sottolineato dal sindaco Beniamino Maschietto, l’opera andrà a rispondere alla mancanza in città di un asilo nido pubblico e, contestualmente, andrà a riqualificare l’ultimo tratto di via Lazio.

L’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli ha invece sottolineato, oltre all’ampiezza e alle peculiarità strutturali di una scuola destinata a durare per generazioni, anche l’impegno del settore V che ha lavorato con rapidità e attenzione consentendo all’Ente di ottenere, con lo strumento del PNRR, un finanziamento di 2.600.000 euro.

Hanno preso parte alla cerimonia anche l’assessore Sonia Notarberardino, la dirigente Erminia Ferrara e la presidente della commissione competente Daniela De Bonis che, in un futuro prossimo, dovranno lavorare, in sinergia con l’ufficio Pubblica Istruzione e il settore I, per rendere operativo il nido.