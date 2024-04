Domenica 21 Aprile primo appuntamento della III edizione di Camminare Verso la Musica

Ritorna la Rassegna Camminare Verso La Musica, giunta quest’anno alla sua terza edizione, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Ginepro Art.

Domenica 21 Aprile si andrà alla scoperta del sito naturalistico dell’Appia Antica, nel tratto tra Fondi e Itri, protetto dall’Ente Parco Regionale Naturale Monti Aurunci. I partecipanti si riuniranno alle ore 9.00, per poi partire alle ore 9.30 alla scoperta di questo tratto dell’antica Via Appia ricco di storia e non solo. L’escursione sarà guidata da Andrea Patriarca- guida AIGAE- e, lungo il sentiero, si terrà il concerto del quartetto di saxofoni South Zone Saxophone Quartet composto dai musicisti Luciano Bonanni sax soprano, Danilo Florimondo Lidano sax alto, Armando Mancini sax tenore e Laura Venditti sax baritono.

Il percorso, di circa due chilometri, è di facile difficoltà. Si consigliano: abbigliamento e scarpe comode, cappellino, acqua e snack a piacere ed un telo per sedersi ad ascoltare il concerto.

Appuntamento, quindi, alle 9.00 presso il parcheggio dell’area pic-nic in località S. Andrea con rientro previsto per le ore 12.30. Per informazioni e prenotazioni, anche tramite whatsapp, rivolgersi al 3297339373 oppure inviando una mail ad associazionegineproart@gmail.com.

Camminare Verso La Musica ha l’obiettivo di promuovere la cultura ed un turismo sostenibile attraverso l’unione dello sport e dell’arte, in questo caso la musica, alla natura.

La Rassegna è organizzata con il Patrocinio dall'Ente Parco Regionale Naturale Monti Aurunci e del Comune di Fondi (LT).