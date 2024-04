Anche il comune di Fondi aderisce al progetto “Life Turtlenest” di Legambiente

Anche il Comune di Fondi, con delibera di giunta dello scorso 19 aprile e protocollo d’intesa firmato questa mattina, ha aderito al progetto “Life Turtlenest” promosso da Legambiente e finanziato dalla Commissione europea per una gestione responsabile delle spiagge potenzialmente utilizzate dalle tartarughe Caretta caretta come aree di nidificazione.

Già due volte negli ultimi quattro anni - ricordano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – le Caretta Caretta hanno scelto il nostro litorale con delle schiuse record. Con la sottoscrizione di questo protocollo d’intesa anche la nostra città, così come stanno facendo altre località pontine, si impegna ad adottare una serie di comportamenti virtuosi per dare a questa specie in via d’estinzione maggiori chance di sopravvivenza. Il tutto, naturalmente, coniugando le esigenze della natura con quelle degli operatori balneari in un’ottica di sviluppo sostenibile. Il progetto darà inoltre al nostro Comune la possibilità di promuovere, in collaborazione con i referenti di “Life Turtlenest”, attività di carattere scientifico e formativo riguardanti proprio la conoscenza e la tutela tanto delle tartarughe quanto della biodiversità marina.