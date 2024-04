Altre 23 medaglie per la Taekwondo Arduini alla "Kim e Liú Crescere Insieme" a Civitavecchia

Domenica 21 Aprile presso il Palazzetto dello Sport di Civitavecchia, si è tenuta la gara di combattimento di Taekwondo "Kim e Liú Crescere Insieme" centro Italia riguardanti le regioni Lazio, Abruzzo e Umbria per le categorie Beginners, Kids e Children.

La palestra Taekwondo Arduini non poteva farsi sfuggire questa importante occasione ed ha partecipato all'evento con ben 27 atleti iscritti. Molti alla loro prima gara, altri ormai "veterani" anche se ancora piccoli di età. Egli ottimi risultati non sono mancati. I ragazzi del maestro Simone Arduini hanno conquistato:

7 ori ( Davide Arduini, Di Manno Fabiana, Speranza Simone, Di Trocchio Ennio, Mallegni Vittoria, Menza Nathan, Di Manno Ilary),

9 argenti (Zarbano Raffaele, Nabli Adam, Di Trocchio Diego, Di Trocchio Edoardo, D'Errico Tosca Maria, Vaticone Michael, Peppe Davide, Lepizzera Michela, Speranza Matteo),

7 bronzi (Pannone Sofia, Pannozzo Giorgia, Nocella Ismaele, Marrocco Ennio, Rizzi Michele, Macaro Gabriele, Dicembre Samuele).

Buone le partecipazioni, anche senza aver raggiunto li podio, degli atleti Andreozzi Mattia, D'Ambrogio Maria Vittoria, Faiola Andrea, Di Cicco Mario. Ora i ragazzi attenderanno il giorno 1 Giugno, dove a Roma, al Foro Italico, si disputerà la gara Kim e Liú Crescere Insieme nazionale.

Intanto, il prossimo fine settimana, le cinture nere gareggeranno per il Campionato Italiano. In bocca al lupo a loro e sempre pronti per le prossime sfide.