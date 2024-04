Monte San Biagio: da giugno istituita una fermata intermedia dei treni intercity

L’annuncio di una fermata intermedia dei treni Intercity nella stazione di Monte San Biagio-Terracina Mare a partire dal mese di giugno è una grande notizia per la comunità di Monte San Biagio e per l’intero territorio.

Questo il commento del Sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale dopo l’annuncio di Trenitalia dell’istituzione di una fermata che sarà attivata sui collegamenti Intercity periodici Reggio Calabria – Milano e viceversa per la traccia estiva (IC1522 e IC1531) e per la traccia invernale (IC1588 e IC1589).

La stazione di Monte San Biagio – Terracina Mare è un punto di collegamento strategico e offre un servizio a una larga fetta di cittadini, pendolari e turisti dell’intero territorio – continua il Sindaco Carnevale – per questo già dal 2019 ci siamo attivati per rendere questo collegamento sempre più efficace, con un servizio ancora migliore per tutti. Proprio con il Comune di Terracina, il cui nome è accanto al nostro sulla fermata della stazione, abbiamo avviato un percorso congiunto e nei mesi scorsi abbiamo avuto un incontro-confronto per potenziare la stazione ferroviaria, anche attraverso una fermata InterCity, proprio con il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti e con l’Assessore ai Trasporti Sara Norcia. Un risultato importante, raggiunto con un lavoro sinergico che ci proietta verso un ampliamento dei servizi funzionale alla crescita dei nostri rispettivi territori.

Dopo l’incontro che abbiamo avuto con il Sindaco di Monte San Biagio, che voglio ringraziare per la sua disponibilità, abbiamo portato avanti il nostro percorso e il mio ringraziamento più grande va all’Assessore Sara Norcia che non si è mai fermata per arrivare a questo obiettivo che è importante per l’intero territorio. Mi auguro che la sinergia con il Sindaco Carnevale vada avanti per migliorare i collegamenti tra le nostre Città - ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.