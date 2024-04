200 Kg di rifiuti raccolti durante l'operazione di Clean Up in localitÃ  Chiancarelle

La scelta di promuovere l'azione di clean up sulle sponde del Lago non è stata casuale. A seguito di più di un sopralluogo conoscevamo la realtà delle cose e sapevamo che concentrare in quel posto le energie sarebbe servito a rimuovere molti rifiuti, ma sinceramente non ci saremmo mai aspettati di riempire oltre 40 sacchi per un totale di circa 200kg - commenta Tina Di Fazio, referente locale di Plastic Free per la Città di Fondi.

In poco più di due ore, prima che la pioggia interrompesse l'operazione, nella mattinata di Sabato 20 Aprile, gli oltre trenta Volontari impegnati, muniti di sacchi e ramazze per raccogliere i rifiuti abbandonati, hanno ripulito la zona adiacente l'impianto idrovoro consortile in Località Chiancarelle. Tra la vegetazione sono venuti fuori, in particolare, una montagna di cassette in polistirolo, una tv, diversi pneumatici, molti detersivi, decine di bottiglie di plastica e vetro, alcuni barili di diserbante. Tutto questo in un luogo che dovrebbe essere super protetto ed invece viene puntualmente preso di mira da chi ha scambiato la Piana di Fondi per una discarica a cielo aperto.

Crediamo fortemente che la collaborazione tra le Istituzioni, le Associazioni ed i Cittadini sia alla base di un reale cambiamento per il bene del nostro pianeta. Per farlo abbiamo il dovere di fare ciò che possiamo anche nel nostro territorio, con interventi mirati ma soprattutto unità d'intenti. Ed è per questo che ci teniamo a ringraziare gli amici dell'Associazione Borghi del Mare che hanno sposato la causa partecipando alla raccolta rifiuti al nostro fianco. Ripeteremo questo evento anche nelle altre frazioni della Città, in particolare nei siti che vengono abitualmente frequentati da coloro che amano abbandonare rifiuti - conclude Di Fazio.

L'iniziativa ha goduto del Patrocinio del Comune di Fondi. I rifiuti raccolti sono stati ritirati dal personale della Società che gestisce il servizio.

Tina Di Fazio, referente per Plastic Free nella Città di Fondi