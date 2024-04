Monte San Biagio: grande successo del primo appuntamento del "Festival dei Colori" denominato Vicoli in Fiore

Un grande successo per l’inaugurazione del “Festival dei Colori” Tradizioni, teatro, musica e gastronomia con il primo appuntamento denominato Vicoli in Fiore!

Si sono tenute nel weekend due giornate di eventi per ogni età con un successo travolgente, i vicoli del centro storico si sono trasformate in un’esplosione di colore, cultura, arte e divertimento per tutti.

Durante i due giorni di festival, residenti e visitatori hanno avuto l'opportunità di immergersi in un'esperienza unica, esplorando gli angoli nascosti dei nostri vicoli trasformati in scenari incantati di creatività e colore. L'evento ha offerto un programma ricco e variegato di attività, adatte a persone di ogni età e interesse.

Tra i momenti salienti dell'evento:

Laboratori interattivi : I laboratori hanno offerto l'opportunità ai partecipanti di colorare con splendide piante di fiori la piazzetta sotto la Torre triangolare dando spazio alla propria creatività, conoscere il mondo delle api grazie al contributo professionale dell’apicultore Andrea Mengassini Giordano e alla lettura della bibliotecaria del Comune Rosalba Carroccia.

Iogiocovunque: Il nostro centro si è trasformato in un luogo di sano e piacevole divertimento per grandi e piccini, in cui tutti, catturati una vasta gamma di giochi per ogni età, hanno potuto giocare e socializzare in modo libero e spontaneo.

Il Festival dei Colori con l'evento Vicoli in Fiore non è stato solo un'opportunità per promuovere il nostro borgo, ma anche per promuovere l'inclusione e la socializzazione, creando uno spazio in cui persone di diverse età potessero condividere esperienze e tradizioni.

Desidero rivolgere, a nome dell’Ammirazione comunale che rappresento, un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile il primo appuntamento del Festival dei Colori Vicoli in Fiore e che hanno contribuito a rendere questi due giorni indimenticabili per la nostra comunità. Siamo consapevoli che la riuscita del primo evento del “Festival dei Colori” Tradizioni, teatro, musica e gastronomia è dovuta al sostegno e all'impegno della Pro-Loco Monte San Biagio e de La Piazza al Centro - Comitato spontaneo, oltre che di tutte le realtà associative presenti sul territorio che hanno partecipato in modo attivo e contribuito al suo successo. Non da ultimo rivolgo un ringraziamento agli Amministratori comunali che si sono impegnati sull’intero progetto per aver saputo svolgere un ottimo lavoro di squadra e agli uffici comunali che con il loro prezioso lavoro hanno contribuito all’ottenimento di un importante finanziamento regionale per la realizzazione del progetto stesso - ha dichiarato il Sindaco di Monte San Biagio, Federico Carnevale.

Il “Festival dei Colori” Tradizioni, teatro, musica e gastronomia, colorerà l’intero paese fino alla fine di giugno con eventi di vario genere che coinvolgeranno anche le comunità limitrofe.

Tutti i momenti magici del “Festival dei Colori” nonché tutti gli appuntamenti futuri saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Comune Monte San Biagio.