Dal 13 maggio Corso di formazione gratuito in comunicazione e marketing digitale per i commercianti

Il Consorzio Fondi Più, in collaborazione con il Comune di Fondi, la Regione Lazio, Confcommercio Lazio Sud e Cat-Confcommercio Latina, nell'ambito dell'avviso pubblico per il finanziamento regionale a favore delle reti di imprese tra attività economiche su strada di cui alla DGR n. 68 del 22/02/2022, ha organizzato un corso di formazione gratuito in comunicazione e marketing digitale per le attività produttive del territorio.

L'iniziativa formativa, a cura dell'agenzia 26 Lettere, si propone di fornire agli operatori commerciali gli strumenti pratici ed efficaci necessari per affrontare le sfide della comunicazione e del marketing nell'era digitale, nonché per migliorare la comunicazione nel negozio fisico.

Il corso si svolgerà in quattro sessioni di due ore ciascuna, nei seguenti giorni:

• 13, 20, 27 Maggio e 3 Giugno 2024

• Orario: 17:00 - 19:00

• Luogo: Corso Italia, 26, Fondi

Il programma formativo coprirà una vasta gamma di argomenti, includendo sia la comunicazione digitale che quella tradizionale, utili anche per migliorare l'esperienza dei clienti nel negozio fisico.

Tra i temi trattati:

• Introduzione alla comunicazione e al marketing digitale

• Creazione di una presenza online efficace e gestione dei canali di comunicazione

• Strategie di content marketing e relazioni con i media

• Analisi dei risultati, ottimizzazione e gestione della reputazione online

Ogni lezione sarà progettata per offrire risposte concrete alle esigenze e alle domande più frequenti dei partecipanti, garantendo un apprendimento pratico e immediatamente applicabile alla loro attività commerciale, sia online che offline.

Per informazioni e iscrizioni, contattare:

• Telefono: 3457069744

• Email: fondipiu@gmail.com