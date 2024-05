Chiusura del Progetto BELC con domande e risposte all’eurodeputato Salvatore De Meo

Si è concluso lo scorso mercoledì il ciclo di incontri dedicati agli studenti delle scuole superiori della città promosso nell’ambito del progetto BELC (“Building Europe with Local Councillors” – Costruire l’Europa con i consiglieri locali).

Nel corso dell’ultimo appuntamento i ragazzi hanno letteralmente inondato di domande l’eurodeputato Salvatore De Meo che, in collegamento da Strasburgo durante una pausa della seduta plenaria, ha risposto agli innumerevoli, e per nulla scontati, quesiti posti dal pubblico.

Dalla possibilità di costituire un esercito unico europeo, all’astensione del voto da parte dell’Italia sul Patto di Stabilità, dal raggiungimento degli obiettivi fondamentali nel settennio 2021-2027 al Green Deal: le domande formulate dagli studenti sono state complesse, interessanti e di grande attualità.

Una platea tanto giovane quanto preparata – ha commentato entusiasta il consigliere Raffaele Gagliardi, referente del Comune di Fondi assieme al funzionario Attilio Vaudo per il progetto BELC – molti degli studenti coinvolti nell’iniziativa si sono documentati in rete, seguendo i notiziari ma anche e soprattutto dialogando con i docenti in orario scolastico. Proprio per dare la possibilità alle classi coinvolte di portare a termine il progetto, tutto il materiale didattico fornito dalla Commissione Europea e/o utilizzato durante i seminari è stato ora messo a disposizione dei ragazzi.

Una parte interessantissima dell’iniziativa ha riguardato l’Erasmus Plus: i presenti hanno infatti avuto la possibilità di ascoltare ma anche di dialogare con molti coetanei che hanno partecipato al progetto in svariati Paesi europei.

Esperienze acquisite, emozioni ma anche criticità: una full immersion in un’esperienza che può rappresentare davvero un momento formativo, culturale e umano di grande profilo ma che, assolutamente, non può e non deve essere sottovalutata. L’Erasmus Plus, come emerso durante il dibattito, produce infatti una crescita ma implica anche la capacità di superare difficoltà in termini di adattamento, rispetto della programmazione scolastica messa in stand-by per un mese e lingua.

In chiusura dei lavori, i relatori Raffaele Gagliardi, Attilio Vaudo e Angelo Forte hanno portato ai ragazzi i saluti del sindaco Beniamino Maschietto che, convinto dell’importanza di avvicinare le istituzioni europee alla cittadinanza, ha fortemente voluto l’adesione del sindaco di Fondi al BELC.