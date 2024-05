Il 5 maggio il primo concerto promosso dall'Accademia degli Sfaccendati

Domenica 5 maggio, alle ore 19:45, primo appuntamento a Fondi del segmento della rassegna “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” che si terrà nella città di Sant’ Onorato a maggio, settembre ed ottobre per un totale di 9 concerti.

Il primo appuntamento si terrà presso la Chiesa di Santa Maria, grazie all’ospitalità del Parroco Don Sandro Guerriero appassionato cultore di Musica, e vedrà impegnati due concertisti di vaglia - la violinista Elisa Eleonora Papandrea e l’organista Filippo Manci - che faranno ascoltare due capolavori beethoveniani in una veste particolare: la trascrizione per organo della partitura sinfonica del Concerto per violino e orchestra in re maggiore op.61 (ad opera dello stesso Filippo Manci) e la trascrizione per organo ottocentesca del primo movimento della Quinta Sinfonia in do minore op.67.

Sarà un’occasione rara per ascoltare i due capolavori, composti nello stesso anno, il 1806, da Beethoven, in una veste sonora particolare ma non meno affascinante, grazie anche alle qualità interpretative dei due protagonisti del concerto che verrà replicato la mattina di lunedì 6 maggio per gli studenti della scuola “Garibaldi” di Fondi.

I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati a Fondi sono realizzati dalla COOP ART di Roma (Socio AIAM) con il contributo del ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Fondi e in collaborazione con il Fondi Music Festival.

Info e prenotazioni: 3331375561 – 069398003