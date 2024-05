Sabato 11 presentazione del primo libro dell'autore 14enne fondano Angelo Nocella "Among You"

Il Castello Caetani ospiterà in anteprima la presentazione del romanzo interstellare "Among You", scritto da Angelo Nocella, un giovane talento di 14 anni originario di Fondi. La serata vedrà la partecipazione del sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto e dell'assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale.

Sosteniamo sempre con grande piacere gli autori locali e, in generale, la lettura, l'editoria e la scrittura ma - commentano Maschietto e Carnevale – sapere che l'autore di questo libro, su temi che invitano tutti noi a profonde riflessioni, è un concittadino di 14 anni è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa e a sostenere giovani talentuosi come Angelo Nocella.

L'incontro sarà moderato dalla direttrice della Pro Loco Fondi Aps, Stefania Maria Giulia di Benedetto, che condurrà una conversazione con il giovane autore.

"Among You" promette un'esperienza di lettura avvincente e innovativa, e sarà presentato nella suggestiva cornice della sala grande del Castello Caetani l'11 maggio 2024, con inizio alle 18:30. L'evento è organizzato dall'Associazione Pro Loco Fondi Aps in collaborazione con il Comune e l'egida di "Fondi Città che legge".

Angelo Nocella, autore quattordicenne del romanzo, si presenta come una persona curiosa e appassionata, sempre alla ricerca di nuove sfide e conoscenze. Sebbene possa apparire freddo e riservato, quando si apre rivela un mondo interiore ricco di idee e passioni. La sua creatività trae ispirazione dagli animali, dalla robotica, dalla musica e dalle lingue straniere, che coltiva con entusiasmo e dedizione.

Il romanzo "Among You" trasporta il lettore nel futuro, nell'anno 2090, su un pianeta Terra ormai devastato dall'inquinamento. Un gruppo di 11 ragazzi è incaricato di coordinare le basi spaziali sparse nel sistema solare per facilitare il trasferimento della popolazione terrestre su altri pianeti. Tuttavia, la missione è minacciata da un pericoloso virus che trasforma gli equipaggi in pericolosi impostori alieni, creando intrighi e tensioni all'interno del gruppo.

Tra amicizie, tradimenti, e sfide quotidiane, i protagonisti dovranno affrontare un viaggio pieno di insidie per portare a termine la loro missione e tornare a casa sani e salvi.

Sarà l'occasione di scoprire questo avvincente romanzo e incontrare il giovane autore Angelo Nocella presso il Castello Caetani sabato 11 maggio.