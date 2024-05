Sabato 11 consegna attestati di partecipazione del progetto di educazione stradale al Parco Nicholas Green

Si è svolto presso il Parco Nicholas Green di Fondi il primo progetto di educazione stradale rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia.

Dieci appuntamenti durante i quali i bambini hanno potuto prima imparare le nozioni della strada come pedoni e successivamente come ciclisti.

La parte teorica è stata affidata all’Associazione ASD Happy Bike e a Roberta di Fazio dell’omonima autoscuola che ha mostrato, attraverso videolezioni interattive, i corretti comportamenti giusti del pedone attento.

I volontari del Parco Nicholas Green, in collaborazione con gli agenti di Polizia Locale del comando di via Occorsio e gli istruttori qualificati della Happy Bike, hanno invece insegnato ai bambini a pedalare in pista mostrando loro il corretto comportamento da adottare al cospetto dei pedoni, interpretati nella speciale lezione dalle maestre.

La parte di gioco e istruttiva è stata affidata all’Associazione ItalYoung che ha animato il Parco con attività educative a tema, destando grande apprezzamento da parte dei bambini che hanno partecipato entusiasti.

Un’area ludica ma anche di apprendimento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al Verde Pubblico, all’Arredo Urbano e alle Attività Produttive Stefania Stravato – che consente ai bambini di imparare ma anche di vivere all’aria aperta. Un sentito ringraziamento va alla ItalYoung e all’ASD Happy Bike che si stanno impegnando per rendere il Parco Nicholas Green un posto vivo, ma anche educativo e divertente.

Siamo felici - aggiunge Danilo Pannozzo della ItalYoung - di aver ospitato questa iniziativa che viene naturale in un Parco a tema come il nostro, sabato 11 coinciderà anche con la riapertura nei weekend per la seconda stagione al Parco Nicholas Green per tutta la Città.

Abbiamo accolto con entusiasmo - conclude Roberta Di Fazio - la proposta di collaborare a questo progetto finalizzato all’educazione e alla Sicurezza Stradale, siamo sicuri che in futuro sarà ampliato anche alle scuole della Provincia con la nostra città che sta dando il buon esempio con iniziative di educazione e sicurezza stradale all’avanguardia.

Il prossimo e ultimo appuntamento è in programma sabato 11 maggio alle ore 10:30 quando saranno consegnati da parte degli amministratori degli attestati di partecipazione a tutti i bambini protagonisti del progetto. Da sabato il Parco inizierà ad essere aperto tutti i weekend.