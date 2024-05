La fondana Valentina Piras è la vincitrice del "Festival del Magazzino 2024"

Sabato 4 maggio, presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra a Fondi, si è svolto il Festival del Magazzino 2024, sesta edizione del contest musicale organizzato dall'A.P.S. il Magazzino Fondi.

A conclusione di sei mesi di selezioni, lo scorso sabato è andata in scena la serata finale del Festival del Magazzino, nel corso della quale si sono esibiti dal vivo venti giovani artisti. A vincere il primo premio è stata una giovane ragazza di Fondi, Valentina Piras, che ha portato in gara il brano "Grido d'amore" dei Matia Bazar, regalando al pubblico in sala una stupenda interpretazione.

La band "The Nursery" (composta da Luigi Bracciale, Vincenzo Granata, Riccardo Iannone, Teodora Rossana Iannone e Elvira Ippoliti) si inserisce come seconda classificata e vincitrice del premio “Migliore esibizione”; sul gradino più basso del podio incontriamo Namite Selvaggi. Oltre al terzo posto, Namite ha vinto due trofei: il premio per la "Miglior cover" e il "Premio social", quest'ultimo assegnatole dai followers delle pagine social del Festival del Magazzino ed è una delle cantanti più promettenti messe in luce da questa edizione della kermesse.

Vanta la vittoria di due premi anche il cantautore Dario Pietrosanto, che con il brano "Ho perso" ha vinto il riconoscimento della "Miglior canzone originale" e il "Premio del pubblico", votato esclusivamente dal pubblico presente. Altri due cantautori, Pestrifero (pseudonimo di Andrea Pestillo), in gara con "Uragano" e Caterina Golfieri con "The Other", hanno invece vinto a pari merito il "Premio della Commissione artistica".

Oltre ai cantanti premiati, è doveroso citare tutti gli altri artisti che hanno superato le selezioni, potendo così prendere parte alla finale: Alyssa (pseudonimo di Annalisa Loreta Pietricola), Gioia Berlangieri, Giulia Coluzzi, Rosa Elisa D'Angelis, Piergiorgio Di Biasio, Giada Ercole e Camilla Carnevale, Julia Feula, Sara Fioretti, Silvia Lacopo, Francesca Leonardi, Alessandro Milani, Lucrezia Palmigiani, Piergiorgio Pernarella, i “Santi Anastasij” (Francesco Antonelli e Lorenzo Cammisola). Senza dubbio in futuro sentiremo ancora parlare di molti di loro, dato che, tralasciando la classifica, hanno dato mostra delle loro grandi qualità e non mancheranno certamente occasioni per riproporre il loro talento e raccogliere il successo che meritano.

La sala piena, la presenza di cantanti, quasi tutti giovanissimi - l'età media dei partecipanti era di venti anni e mezzo -, provenienti da Fondi, Terracina, Sonnino, Priverno, Roccagorga e anche Roma rende conto di come il Festival del Magazzino si stia affermando come un'importante vetrina per i talenti emergenti del comprensorio: un progetto ambizioso, portato avanti da un'associazione giovanile anch'essa in fase di crescita e miglioramento costante e che sta raccogliendo in questi mese i primi frutti.

Sulle pagine social ufficiali del Festival del Magazzino è possibile vedere foto e video della serata.

Foto dell'evento realizzate da Simona Stravato.