Lunedì 20 inaugurazione del monumento dedicato alle 700 vittime civili per gli 80 anni dall’arrivo delle truppe alleate

Ricorre, quest’anno, l’80esimo anniversario dall’arrivo delle truppe alleate a Fondi: giorni durissimi per la città durante i quali si susseguirono 58 disastrosi bombardamenti che causarono circa 700 vittime tra i civili. Per celebrare la giornata storica ma anche per ricordare i concittadini tragicamente scomparsi, il Comune di Fondi, in collaborazione con l’Associazione “Confronto” ha organizzato un intenso programma.

Lunedì 20 maggio, data esatta dell’80esimo anniversario dell’ingresso delle truppe in città, la giornata prenderà il via con l’esibizione della Banda del Comando Artiglieria Contraerei di Sabaudia, un complesso ormai storico, fondato nel 1970 e oggi composto da 35 elementi. Saranno inoltre presenti due mezzi militari nonché gli agenti della Polizia Locale con gonfalone e divise d’epoca e le più importanti autorità militari e civili del territorio.

Il programma entrerà nel vivo con l’inaugurazione del monumento in memoria delle 700 vittime: un’effigie frutto dell’estro creativo degli studenti della città che hanno partecipato ad un concorso grafico-pittorico, sul tema della pace, nell’ambito delle iniziative promosse dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Il lavoro di tutti gli istituti è stato premiato con un riconoscimento in denaro ma, vagliate tutte le proposte, la giuria presieduta dalla dirigente Erminia Ferrara e composta dal giornalista nonché presidente dell’Associazione “Confronto” Carlo Alberoni e dalla professoressa Maria Luigia Marino, ha decretato vincitore il lavoro dell’Amante.

La simbologia adottata – recitano le motivazioni - ha dei contenuti molto profondi che testimoniano la ferma volontà di far rinascere la speranza su terreni arsi e inariditi dalle morti civili. Il percorso individuale di analisi personale si coniuga con una visione più generale ancorata ad elementi di notevole originalità, coniugando tecnica stilistica e apporto individuale. L’opera merita la realizzazione e la collocazione in maniera permanente.

Il monumento, fatto realizzare dall’ingegnere e artista di Coreno Ausonio Alessandro Costanzo, verrà posizionato in via Vitruvio Vacco, in un punto adiacente all’ex forno di Gennaro Tammetta dove, il 19 gennaio 1944, trovarono la morte 17 concittadini a causa bombardamento Alleato. L’iniziativa è stata condivisa dal presidente del Consiglio comunale di Fondi Giulio Mastrobattista a seguito anche di una mozione per la pace in Medioriente approvata all’unanimità il 30 novembre del 2023. All’evento di inaugurazione del monumento, oltre alle autorità cittadine e militari, saranno presenti alcuni membri della famiglia Tammetta.

Il programma proseguirà presso il Castello Caetani dove saranno esposti armamenti e uniformi di entrambi gli schieramenti che hanno partecipato all’occupazione e alla liberazione della Piana di Fondi. Non solo. Sarà allestita anche una mostra con divise militari statunitensi e tedesche e con foto inedite. Un convegno sui giorni di guerra a Fondi approfondirà i temi dell’anniversario.