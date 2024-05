Monte San Biagio: il sostegno di Tiero alla corsa di Rossella Popolla alle elezioni comunali

Rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo alla candidata di FdI Rossella Popolla, in corsa per il ruolo di consigliere comunale di Monte San Biagio. Si tratta di una donna, imprenditrice di grande spessore e doti professionali e umane. Intendo garantirgli il mio personale sostegno in questa importante prova elettorale, che vede Rossella impegnata in prima linea per dare un contributo determinante alla riconferma di Federico Carnevale a sindaco del paese. Conosco da tempo Rossella e posso assicurare che i cittadini saranno rappresentati in assise da un esponente serio della società civile. Stiamo parlando di un imprenditore e titolare di un'azienda operante sul territorio e su scala nazionale da oltre 20 anni.

Sposo in pieno il suo programma elettorale, volto a far crescere il Comune di Monte San Biagio, coinvolgendo il più possibile le nuove generazioni in progetti innovativi. Così come condivido la necessità di cercare di unire le due frazioni del paese e rendere l'intera comunità locale ancora più forte. Sono certo che Rossella dimostrerà anche in politica le sue capacità. A mio parere è la persona giusta al posto giusto. Ritengo che Rossella Popolla sarà in grado di rendere ancora più incisiva la nostra squadra in seno all'amministrazione di Monte San Biagio e potrà far valere la sua enorme capacità di fare squadra. Credo che potrà ottenere un risultato importante ed invito i miei elettori a votarla nella prossima tornata amministrativa dell'8 e 9 giugno.