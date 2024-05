Il 31 maggio e il 2 giugno la ASD Arduini parteciperÃ  alla manifestazione nazionale KIM E LIÃš per ragazzi dai 6 agli 11 anni

Manca sempre meno alla grande manifestazione nazionale KIM E LIÚ per i ragazzi dai 6 agli 11 anni che si terrà nell' incantevole cornice del Foro Italico a Roma.

Occasione per tutti gli atleti di poter avere un riscontro nazionale in questi campionati italiani di Taekwondo per giovanissimi. Naturalmente la palestra A.S.D. del maestro Arduini Simone gareggerà nelle giornate del 31 maggio e 1 giugno.

Sì, perché li tutto si svolgerà in 3 giorni: 31 maggio gare di combattimento per categoria Kids (10-11 anni); 1giugno gare di combattimento per le categorie Children (8-9 anni) e Beginners (6-7 anni); 2 giugno riservato alle Forme e Freestyle.

Molti i tesserati iscritti (24) dal maestro fondano per tutte le categorie in gara:

Diego di Trocchio,

Nathan Menza,

Simone Speranza,

Roan Guzi,

Gabriele Macaro,

Davide Arduini,

Edoardo Di Trocchio,

Mario Di Cicco,

Ilary Di Manno,

Ismaele Nocella,

Ennio Di Trocchio,

Matteo Speranza,

Raffaele Zarbano,

Ennio Marrocco,

Andrea Faiola,

Mattia Andreozzi,

Maria Vittoria D'Ambrogio,

Fabiana Di Manno,

Samuele Dicembre,

Michele Rizzi,

Adam Nabli,

Vittoria Mallegni,

Sofia Pannone,

Giorgia Pannozzo.

Un plauso particolare va ai 3 atleti, nonché cinture nere (Melissa Fimiani, Simona De Felice, Stefano Di Benedetto), convocati nella rappresentativa Regione Lazio per l'Olympic Dream Cup (Coppa Italia per regioni) che si disputerà, sempre al Foro Italico, nei giorni 2 e 3 giugno.

Buon divertimento a tutti i partecipanti e un grandissimo in bocca al lupo a loro. E sempre FORZA A.S.D. TAEKWONDO ARDUINI.