Il 23 maggio le semifinali del Campionato italiano del Salame 2024

Si terranno a Fondi, il prossimo 23 maggio con inizio alle ore 9:00 a Palazzo Caetani, le semifinali della XVII edizione del Campionato italiano del Salame 2024.

A sfidarsi saranno i migliori prodotti delle regioni Lazio, Toscana, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Come ogni anno sono ammessi al concorso i salumi crudi composti di carne magra e grassa macinata o tagliata al coltello e insaccata in budello o vescica o altre coperture naturali, che non contengano additivi chimici e che siano regolarmente in vendita secondo le norme di legge. Quest’anno è inoltre stato aggiunto un ulteriore riconoscimento dedicato alla salsiccia stagionata del centro sud.

Il campionato, promosso dall’Associazione Accademia delle 5T con i patrocini dei Comuni di Fondi e Monte San Biagio e del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, si propone di monitorare prodotti autentici e genuini, incentivare i produttori a non utilizzare additivi, promuovere una corretta informazione alimentare, formare gli addetti ai lavori e sviluppare azioni didattiche presso scuole, istituti alberghieri e università.

Mentre la giuria assaggerà i prodotti, gli studenti della città, nella sala accanto, avranno infatti la possibilità di assistere ad una speciale lezione sul tema "Imparare a leggere le etichette per scegliere cosa mangiare" con professionisti del settore e l’introduzione della giornalista esperta in informazione alimentare Tiziana Briguglio.

È possibile candidare uno o più prodotti fino al 21 maggio, compilando l’apposito form, ma anche candidarsi per far parte della giuria popolare scrivendo all’indirizzo campionatosalame@libero.it.

I membri della giuria popolare avranno il compito di assaggiare nella data indicata i prodotti selezionati e compilare la medesima scheda utilizzata dalla giuria ufficiale. Al salame che otterrà il punteggio più alto da questa giuria popolare (che comprende anche una selezione di studenti dell'Istituto alberghiero di Formia) sarà assegnato il premio "Il salame che piace alla gente".

Il Campionato Italiano del Salame – spiega il referente locale Vittorio Iacovacci che, essendo membro del direttivo dell’Accademia delle 5T, sta collaborando all’organizzazione - è dedicato a celebrare l’autenticità e la qualità dei salumi italiani, promuovendo l’utilizzo di ingredienti naturali e la lavorazione artigianale. Infatti, solo i salami “sani”, privi di additivi e zuccheri, che permettono la fermentazione naturale delle carni, sono ammessi alla competizione. Questo aspetto sottolinea l’importanza di preservare le tradizioni culinarie italiane e di valorizzare le materie prime di alta qualità.

Per info generali è possibile contattare il referente locale Vittorio Iacovacci al numero 347-4729483. Per eventuali necessità e comunicazioni relative al campionato, è possibile rivolgersi alla segreteria o direttamente al presidente di giuria Guido Stecchi al 347- 6931403.

Regolamento completo: https://www.comunedifondi.it/public/files/news/doc/13184508_ALLEGATO.pdf

Form di adesione: https://www.comunedifondi.it/public/files/news/doc/40524749_ALLEGATO.pdf.