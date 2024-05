Domenica 26 intitolazione del piazzale antistante la Chiesa del Salto a Don Oreste Ripoli

Attesa, nella comunità del Salto di Fondi, per l’intitolazione del piazzale antistante la Chiesa San Pio X e Regalità Maria SS. a Don Oreste Ripoli, primo parroco della contrada.

Il sacerdote, deceduto nel 2004, è stato profondamente amato dai residenti che ancora oggi, a distanza di 20 anni dalla sua scomparsa, lo ricordano per la sua straordinaria capacità di confrontarsi con tutti.

Si può dire che Don Oreste abbia vissuto in senso letterale l’idea di educazione: dolce, empatico e sempre sorridente, con la sua grande capacità di ascoltare, ha saputo aiutare tante persone tant’è che la comunità del Salto ha deciso di indire una petizione per avviare le pratiche di intitolazione.

In occasione dell’anniversario dell’ordinazione alle vesti del sacerdozio, e a seguito anche della raccolta firme, l’amministrazione, con il benestare della Curia, ha avviato le pratiche di intitolazione.

Don Oreste Rispoli, parroco della comunità, si è sempre distinto per le sue opere di fratellanza e di vicinanza ai più bisognosi – recita la delibera con cui la giunta Maschietto ha dato impulso all’intitolazione - offrendo un aiuto e un sostegno, senza distinzioni di classi sociali. Ha vissuto la sua esistenza donandosi agli altri e si è speso in prima persona per la sua comunità.