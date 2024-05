Le proposte di Fondi Vera per le Agevolazioni TARI alle famiglie con disagio economico

L’attuale Regolamento per la disciplina della TARI all’art. 15 presenta le agevolazioni per utenze domestiche e non, e come già avvenuto negli scorsi anni con l’introduzione di una riduzione del 100% sia della parte fissa sia della parte variabile per tre anni per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali e artigianali svolte in un locale del Centro Storico inutilizzato da almeno sei mesi oggetto di nuovo contratto di locazione ma anche compravendita (come suggerito da Fondi Vera), il nostro Movimento ha già nella Commissione Consiliare competente ed in Consiglio Comunale anticipato alcune proposte promosse dal Capogruppo Francesco Ciccone.

Proposte nate dall’analisi dei numeri relativi, in particolare, all’agevolazione per le utenze domestiche presso cui risieda un nucleo familiare in condizioni di disagio economico con un’attestazione ISEE fino ad Euro 5.000,00 che prevede una riduzione fino al 100% sia della parte fissa sia della parte variabile, a patto che la famiglia risulti in carico ai Servizi Sociali.

Nel 2022 su 64 istanze presentate, 7 furono bocciate per superamento della soglia ISEE ed 1 per omessa dichiarazione, e sulle 57 trasmesse ai Servizi Sociali 53 risultarono ammesse all’agevolazione. Nel 2023 su un totale di 146 istanze presentate, 11 furono bocciate per superamento della soglia ISEE e 23 per omessa dichiarazione, e sulle 135 trasmesse ai Servizi Sociali solo 16 sono state le richieste accolte - riporta il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

Evidentemente la discriminante dell’essere obbligatoriamente in carico ai Servizi Sociali taglia fuori decine di nuclei familiari che soffrono una condizione di disagio economico importante, eppure restano escluse dall’agevolazione. Per questo motivo abbiamo proposto e torneremo a proporre interventi che permettano a queste famiglie di andare incontro ad un’agevolazione.

Nello specifico i suggerimenti di Fondi Vera prevedono:

l’eliminazione del requisito secondo cui il nucleo familiare debba risultare “in carico ai Servizi Sociali”, lasciando come unico fattore la presentazione di un’attestazione ISEE inferiore ad Euro 5.000,00 per ottenere una riduzione fino al 100% sia della parte fissa sia della parte variabile;

in caso contrario, la promozione di una nuova forma di agevolazione che permetta ai nuclei familiari che presentino un’attestazione ISEE inferiore ad Euro 5.000,00 (anche senza risultare “in carico ai Servizi Sociali”) di ottenere una riduzione di almeno il 50% sia della parte fissa sia della parte variabile.